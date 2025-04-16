У Литві почався суд над українцем у справі про теракт в IKEA

16 квітня у Вільнюському обласному суді розпочався судовий процес над 18-річним українцем, якого обвинувачують у скоєнні теракту шляхом влаштування вибуху і пожежі в магазині IKEA в литовській столиці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовського мовника LRT

Деталі: Юнака також звинувачують у незаконному зберіганні вибухових речовин. Засідання проходить у закритому режимі.

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Українця доставили в суд під конвоєм Служби громадської безпеки.

Литовська прокуратура кваліфікувала інцидент, що стався у березні 2024 року, як терористичний акт.

Справу передали до суду в середині березня.

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Як свідчать матеріали справи, 8 травня 2024 року вибуховий пристрій з таймером був закладений всередині магазину IKEA у Вільнюсі. Вибух спричинив пожежу та значні матеріальні збитки.

Влада стверджує, що напад здійснила терористична група, яка координувала свої дії за допомогою зашифрованих повідомлень у соціальних мережах.

Прокуратура вважає, що теракт організували на замовлення осіб, пов'язаних зі спецслужбами Росії.

У скоєнні нападу підозрюють двох громадян України віком до 20 років. Один з них, якому на той час було 17 років, наразі перебуває під вартою в Литві. Другий підозрюваний затриманий у Польщі.

За словами офіційних осіб, розслідування щодо тих, хто організував напад, триває, кількох людей оголосили в міжнародний розшук.

Обвинуваченого заарештували 13 травня 2024 року поблизу Паневежиса, Литва. Влада стверджує, що перехопила його, коли він їхав автобусом у напрямку Риги, Латвія, і нібито планував другу атаку з використанням матеріалів, які раніше зберігалися в Литві.

До суду також надійшов цивільний позов про відшкодування збитків на суму 485 тисяч євро від IKEA.

Нещодавно спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс повідомив, що, хоча рівень загрози в країні не змінився, служби безпеки готуються до нової хвилі диверсійних операцій.