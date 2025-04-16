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В Литве начался суд над украинцем по делу о теракте в IKEA

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 16 апреля 2025, 12:35
В Литве начался суд над украинцем по делу о теракте в IKEA
Фото: LRT

16 апреля в Вильнюсском областном суде начался судебный процесс над 18-летним украинцем, которого обвиняют в совершении теракта путем устройства взрыва и пожара в магазине IKEA в литовской столице.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовского вещателя LRT

Детали: Юношу также обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ. Заседание проходит в закрытом режиме.

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Украинца доставили в суд под конвоем Службы общественной безопасности.

Литовская прокуратура квалифицировала инцидент, произошедший в марте 2024 года, как террористический акт.

Дело передали в суд в середине марта.

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Как свидетельствуют материалы дела, 8 мая 2024 года взрывное устройство с таймером было заложено внутри магазина IKEA в Вильнюсе. Взрыв вызвал пожар и значительный материальный ущерб.

Власти утверждают, что нападение совершила террористическая группа, которая координировала свои действия с помощью зашифрованных сообщений в социальных сетях.

Прокуратура считает, что акт был организован и заказан лицами, связанными со спецслужбами России.

В совершении нападения подозревают двух граждан Украины в возрасте до 20 лет. Один из них, которому в то время было 17 лет, сейчас находится под стражей в Литве. Второй подозреваемый задержан в Польше.

По словам официальных лиц, расследование в отношении тех, кто организовал нападение, продолжается, несколько человек объявлены в международный розыск.

Обвиняемый был арестован 13 мая 2024 года возле Паневежиса в Литве. Власти утверждают, что перехватили его, когда он ехал на автобусе в направлении Риги, Латвия, и якобы планировал вторую атаку с использованием материалов, которые ранее хранились в Литве.

В суд также поступил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 485 тысяч евро от IKEA.

Недавно спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что хотя уровень угрозы в стране не изменился, службы безопасности готовятся к новой волне диверсионных операций.

Литваукраинцысудтеракт
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