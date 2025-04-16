У низці областей вила тривога через ракетну небезпеку
Середа, 16 квітня 2025, 14:10
Влада оголошувала повітряну тривогу у східних, північних, південних та центральних областях через загрозу ракетних ударів. Небезпека тривала близько пів години.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!".
Реклама:
Деталі: Коли звучать сирени, необхідно пройти в укриття.
Оновлено: О 14:08 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько пів години.
Наразі загроза зберігається лише для Сумської та Луганської областей.