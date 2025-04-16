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У низці областей вила тривога через ракетну небезпеку  

Ірина БалачукСереда, 16 квітня 2025, 14:10
У низці областей вила тривога через ракетну небезпеку  
Скриншот з map.ukrainealarm.com

Влада оголошувала повітряну тривогу у східних, північних, південних та центральних областях через загрозу ракетних ударів. Небезпека тривала близько пів години.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!".

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Деталі: Коли звучать сирени, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 14:08 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько пів години.

Наразі загроза зберігається лише для Сумської та Луганської областей.

повітряна тривога
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