В ряде областей звучала тревога из-за ракетной опасности
Среда, 16 апреля 2025, 14:10
Власти объявляли воздушную тревогу в восточных, северных, южных и центральных областях из-за угрозы ракетных ударов. Опасность продолжалась около получаса.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!".
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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 14:08 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около получаса.
Сейчас угроза сохраняется только для Сумской и Луганской областей.