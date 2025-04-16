В ряде областей звучала тревога из-за ракетной опасности

Власти объявляли воздушную тревогу в восточных, северных, южных и центральных областях из-за угрозы ракетных ударов. Опасность продолжалась около получаса.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!".

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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 14:08 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около получаса.

Сейчас угроза сохраняется только для Сумской и Луганской областей.