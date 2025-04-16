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Найближчими днями в Україні потеплішає: у більшості регіонів без опадів

Степан ГафткоСереда, 16 квітня 2025, 13:51
Найближчими днями в Україні потеплішає: у більшості регіонів без опадів
Фото: Getty Images

В Україні 17 і 18 квітня очікується потепління, а в більшості регіонів протримається суха погода з помірним південно-східним вітром.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Дослівно: "Невеликий дощ очікується в Чернігівській та Сумській областях в ніч на четвер, у всіх інших регіонах України 17 квітня без опадів, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с".

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Деталі: У нічний час температура повітря в Україні коливатиметься в межах 5-10°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18-23°, а на Закарпатті потеплішає до 26°.

У столиці 17 квітня опадів не передбачається: вночі очікується 8-10°, а вдень – 20-22°.

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвищу температуру 17 квітня в Києві зафіксували у 1956 році – 25,2°, тоді як найнижчий показник – 5,3° морозу – був у 1929 році.

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У п’ятницю, 18 квітня, суха погода збережеться майже по всій території країни. Лише в Закарпатській і Прикарпатській областях вдень можливий короткочасний дощ, місцями – гроза. Вітер залишатиметься південно-східного напрямку, швидкістю 7-12 м/с.

Нічна температура становитиме 7-12°, вдень – 18-23°, а в Закарпатті – до 26°.

У Києві п’ятниця обіцяє бути переважно ясною, без опадів. Температура вночі – 10-12°, вдень – 20-2°.

погодаУкраїна
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