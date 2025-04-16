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В ближайшие дни в Украине потеплеет: в большинстве регионов без осадков

Степан ГафткоСреда, 16 апреля 2025, 13:51
В ближайшие дни в Украине потеплеет: в большинстве регионов без осадков
Фото: Getty Images

В Украине 17 и 18 апреля ожидается потепление, а в большинстве регионов продержится сухая погода с умеренным юго-восточным ветром.

Источник: "Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Дословно: "Небольшой дождь ожидается в Черниговской и Сумской областях в ночь на четверг, во всех остальных регионах Украины 17 апреля без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с".

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Детали: В ночное время температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 5-10°, днем столбики термометров поднимутся до 18-23°, а на Закарпатье потеплеет до 26°.

В столице 17 апреля осадков не предвидится: ночью ожидается 8-10°, а днем – 20-22°.

По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самую высокую температуру 17 апреля в Киеве зафиксировали в 1956 году – 25,2°, тогда как самый низкий показатель  5,3° мороза – был в 1929 году.

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В пятницу, 18 апреля, сухая погода сохранится почти по всей территории страны. Лишь в Закарпатской и Прикарпатской областях днем возможен – кратковременный дождь, местами – гроза. Ветер будет оставаться юго-восточного направления, скоростью 7-12 м/с.

Ночная температура составит 7-12°, днем – 18-23°, а в Закарпатье – до 26°.

В Киеве пятница обещает быть преимущественно ясной, без осадков. Температура ночью – 10-12°, днем – 20-2°.

погодаУкраина
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