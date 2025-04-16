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Окупанти взяли в полон і розстріляли беззбройного українського бійця

Євген КізіловСереда, 16 квітня 2025, 17:20
Окупанти взяли в полон і розстріляли беззбройного українського бійця
фото: Getty Images

Російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі Донецької області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що за цим фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини).

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За оперативними даними, 11 квітня троє військових ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. Одного з беззбройних українських військових росіяни розстріляли з автоматичної зброї.

У відомстві нагадали, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Збройні силивійнаДонецька областьвбивство
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