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Оккупанты взяли в плен и расстреляли безоружного украинского бойца

Евгений КизиловСреда, 16 апреля 2025, 17:20
Оккупанты взяли в плен и расстреляли безоружного украинского бойца
фото: Getty Images

Российские оккупанты расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ в Волновахском районе Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура в соцсетях

Детали: Сообщается, что по данному факту прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (совершение военного преступления, повлекшее гибель человека).

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По оперативным данным, 11 апреля трое военных ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции недалеко от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен. Одного из безоружных украинских военных россияне расстреляли из автоматического оружия.

В ведомстве напомнили, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Вооруженные силывойнаДонецкая областьубийство
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