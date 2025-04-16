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США наклали санкції на китайський завод за купівлю нафти в Ірані

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 16 квітня 2025, 20:30
США наклали санкції на китайський завод за купівлю нафти в Ірані
фото: Getty Images

Сполучені Штати запровадили Секономічні санкції проти нафтопереробного заводу в Китаї за те, що він закуповував нафту в Ірану.

Джерело: Державний департамент США повідомив у середу, пише "Європейська правда"

Деталі: "Сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти Shandong Shengxing Chemical Co, Ltd, розташованого в Китаї невеликого незалежного нафтопереробного заводу, за купівлю іранської нафти на суму понад мільярд доларів", – заявили у Держдепі США. 

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Президент Трамп, додали у відомстві, має намір звести до нуля нелегальний експорт іранської нафти, в тому числі до Китаю.

Сполучені Штати також вводять санкції проти кількох компаній і суден, причетних до сприяння постачанню іранської нафти до Китаю в рамках "тіньового флоту" Ірану, додали у Держдепі.

"Оскільки Іран прагне отримувати доходи від продажу нафти для фінансування своєї дестабілізаційної діяльності, Сполучені Штати притягнуть до відповідальності як Іран, так і всіх його партнерів, які ухиляються від санкцій", – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США 13 березня оголосило про черговий пакет санкцій проти нафтового сектора Ірану, включно з компаніями та суднами, повʼязаними з його "тіньовим флотом".

Між тим, за даними ЗМІ, Іран домагається пом’якшення санкцій в рамках "ядерних переговорів" зі США.

СШАКитайсанкціїІран
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