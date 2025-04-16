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США наложили санкции на китайский завод за покупку нефти в Иране

Кристина Бондарева, Евгений КизиловСреда, 16 апреля 2025, 20:30
США наложили санкции на китайский завод за покупку нефти в Иране
фото: Getty Images

Соединенные Штаты ввели секономические санкции против нефтеперерабатывающего завода в Китае за то, что он закупал нефть у Ирана.

Источник: Государственный департамент США сообщил в среду, пишет "Европейская правда"

Детали: "Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Shandong Shengxing Chemical Co, Ltd, расположенного в Китае небольшого независимого нефтеперерабатывающего завода, за покупку иранской нефти на сумму более миллиарда долларов", – заявили в Госдепе США.

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Президент Трамп, добавили в ведомстве, намерен свести к нулю нелегальный экспорт иранской нефти, в том числе в Китай.

Соединенные Штаты также вводят санкции против нескольких компаний и судов, причастных к содействию поставке иранской нефти в Китай в рамках "теневого флота" Ирана, добавили в Госдепе.

"Поскольку Иран стремится получать доходы от продажи нефти для финансирования своей дестабилизирующей деятельности, Соединенные Штаты привлекут к ответственности как Иран, так и всех его партнеров, которые уклоняются от санкций", – говорится в заявлении.

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Напомним, Министерство финансов США 13 марта объявило об очередном пакете санкций против нефтяного сектора Ирана, включая компании и суда, связанные с его "теневым флотом".

Между тем, по данным СМИ, Иран добивается смягчения санкций в рамках "ядерных переговоров" с США.

СШАКитайсанкцииИран
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