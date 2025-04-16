Reuters: Посадовці Єврокомісії відмовились заборонити імпорт скрапленого газу з Росії

Посадовці Європейської комісії відмовились від ідеї включити заборону імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ) в межах пакетів санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У Єврокомісії, за словами співрозмовників Reuters, вирішили не наполягати на санкціях проти російського СПГ через опір деяких урядів і невизначеність щодо альтернативних джерел газу.

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Один з європейських посадовців заявив агентству, що Єврокомісія не хоче ризикувати втратою російського СПГ через санкції на тлі торгових переговорів зі США.

Єврокомісія та уряди країн-членів також остерігаються створення нової залежності від Сполучених Штатів, третього за величиною постачальника газу до ЄС після Росії та Норвегії, додає Reuters.

Востаннє Єврокомісія обговорювала ідею заборони на імпорт російського СПГ з урядами країн ЄС у січні, коли завершувала роботу над 16-м пакетом пропозицій.

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Нині планується, що замість заборони Єврокомісія розробить нову дорожню карту, аби покласти край залежності ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року.

План має бути оголошений на початку травня, але подробиць поки що мало, додає Reuters.

Раніше у Литві сказали, що до наступного, 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії може увійти російський "Росатом", експорт російського скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.