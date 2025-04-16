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Reuters: Чиновники Еврокомиссии отказались запретить импорт сжиженного газа из России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 16 апреля 2025, 22:12
Reuters: Чиновники Еврокомиссии отказались запретить импорт сжиженного газа из России
Фото - Getty Images

Чиновники Европейской комиссии отказались от идеи включить запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках пакетов санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В Еврокомиссии, по словам собеседников Reuters, решили не настаивать на санкциях против российского СПГ из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников газа.

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Один из европейских чиновников заявил агентству, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций на фоне торговых переговоров с США.

Еврокомиссия и правительства стран-членов также опасаются создания новой зависимости от Соединенных Штатов, третьего по величине поставщика газа в ЕС после России и Норвегии, добавляет Reuters.

Последний раз Еврокомиссия обсуждала идею запрета на импорт российского СПГ с правительствами стран ЕС в январе, когда завершала работу над 16-м пакетом предложений.

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Сейчас планируется, что вместо запрета Еврокомиссия разработает новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости ЕС от российских энергоносителей до 2027 года.

План должен быть объявлен в начале мая, но подробностей пока мало, добавляет Reuters.

Ранее в Литве сказали, что в следующий, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России может войти российский "Росатом", экспорт российского сжиженного газа и "теневой" флот РФ.

ЕСгазРосcия
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