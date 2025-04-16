Зеленський утворив для 10 населених пунктів в окупації на Донеччині військові адміністрації
Середа, 16 квітня 2025, 22:50
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення 10 військових адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Джерело: указ президента №240/2025 на сайті ОП
Деталі: У Маріупольському районі утворено Кальчицьку сільську, Мангушську селищну, Маріупольську міську, Микільську селищну та Сартанську селищну військові адміністрації.
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У Волноваському районі – Старомлинівську сільську, Хлібодарівську сільську, Волноваську міську, Мирненську селищну та Ольгинську селищну військові адміністрації.
Усі 10 згаданих населених пунктів опинилися під тимчасовою окупацією у 2022 році.