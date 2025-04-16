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Зеленский создал для 10 населенных пунктов в оккупации в Донецкой области военные администрации

Татьяна ОлейникСреда, 16 апреля 2025, 22:50
Зеленский создал для 10 населенных пунктов в оккупации в Донецкой области военные администрации
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 10 военных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Источник: указ президента №240/2025 на сайте ОП

Детали: В Мариупольском районе образованы Кальчицкая сельская, Мангушская поселковая, Мариупольская городская, Никольская поселковая и Сартанская поселковая военные администрации.

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В Волновахском районе – Старомлиновская сельская, Хлебодаровская сельская, Волновахская городская, Мирненская поселковая и Ольгинская поселковая военные администрации.

Все 10 упомянутых населенных пунктов оказались под временной оккупацией в 2022 году.

Донецкая областьуказы
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