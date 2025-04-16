На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб  

Від початку доби на фронті відбулось 92 бойових зіткнення, з них 29 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 16 квітня

Дослівно: "За сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили понад 4700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки, Богуславки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини.

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Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

Вісім разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка та в бік Старої Миколаївки й Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Розливу, Багатиря та Привільного. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.

На Оріхівському напрямку агресор шість разів атакував позиції наших захисників у напрямку населених пунктів Лобкове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове, Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три наступальні дії, одна з яких триває дотепер.

На Курщині з початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів.