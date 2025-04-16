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На фронте с начала суток произошло 92 боевых столкновения – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 16 апреля 2025, 23:52
На фронте с начала суток произошло 92 боевых столкновения – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения, из них 29 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 16 апреля

Дословно: "За сегодня российские войска нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и совершили более 4700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызово.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.

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Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

Восемь раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Разлива, Богатыря и Привольного. Два боестолкновения не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское.

На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия, одно из которых продолжается до сих пор.

На Курщине с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов.

Генштаббоевые действиявойна
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