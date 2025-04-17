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Французький суд дозволив примусове стягнення з Росії для компенсацій "Нафтогазу"

Марія Ємець, Ірина БалачукЧетвер, 17 квітня 2025, 11:31
Французький суд дозволив примусове стягнення з Росії для компенсацій Нафтогазу
Фото ілюстративне з naftogaz.com

Французький суд дав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу про відшкодування Росією 5 млрд доларів збитків, завданих "Нафтогазу" внаслідок окупації Криму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу"

Деталі: Йдеться про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму на 5 млрд доларів.

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Пряма мова очільника групи "Нафтогаз" Романа Чумака: "Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК "Нафтогаз України" та ще п’яти компаній групи. Вона дозволяє "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції".

У межах цього процесу "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать РФ та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це називають першим кроком до примусового виконання рішення арбітражу.

Французьке провадження веде паризька юридична фірма з розв’язання спорів Le 16 Law. 

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Передісторія:

  • У квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити 5 млрд доларів на користь "Нафтогазу" для компенсації збитків і втрати майна внаслідок окупації Криму. 
  • Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.
  • У жовтні 2024 року суд у Фінляндії наказав накласти арешт на окремі російські активи в країні з метою компенсацій "Нафтогазу" – що стало першим подібним рішенням у Європі. 

Детально на цю тему – у статті Фінський прецедент: як Гельсінкі збільшує шанси добитися компенсації від РФ

ФранціясудРосіяНафтогаз
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