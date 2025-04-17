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Французский суд разрешил принудительное взыскание с России для компенсаций "Нафтогаза"

Мария Емец, Ирина БалачукЧетверг, 17 апреля 2025, 11:31
Французский суд разрешил принудительное взыскание с России для компенсаций Нафтогаза
Фото иллюстративное с naftogaz.com

Французский суд дал разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении Россией 5 млрд долларов убытков, причиненных "Нафтогазу" в результате оккупации Крыма.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза"

Детали: Речь идет о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в оккупированном Крыму на 5 млрд долларов.

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Прямая речь главы группы "Нафтогаз" Романа Чумака: "Этот результат – часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это очень важная юридическая победа НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний группы. Она позволяет "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции".

В рамках этого процесса "Нафтогаз" уже зарегистрировал обременения на ряд активов, принадлежащих РФ и расположенных во Франции, общей стоимостью более 120 млн евро. Это называют первым шагом к принудительному исполнению решения арбитража.

Французское производство ведет парижская юридическая фирма по решению споров Le 16 Law.

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Предыстория:

  • В апреле 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" для компенсации убытков и потери имущества в результате оккупации Крыма.
  • Арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Поэтому в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.
  • В октябре 2024 года суд в Финляндии приказал наложить арест на отдельные российские активы в стране с целью компенсаций "Нафтогазу" – что стало первым подобным решением в Европе.

Подробно на эту тему – в статье Финский прецедент: как Хельсинки увеличивает шансы добиться компенсации от РФ.

ФранциясудРосcияНефтегаз
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