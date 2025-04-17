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"Хочеш нелегально торгувати – плати по $500 за точку": у Києві затримали чиновника РДА

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 12:35
Хочеш нелегально торгувати – плати по $500 за точку: у Києві затримали чиновника РДА
фото прокуратури

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу Деснянської районної державної адміністрації Києва за підозрою в систематичному вимаганні грошей з місцевих підприємців.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура, співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: В повідомленнях правоохоронців не називається ім’я фігуранта, але за даними УП, це – начальник відділу з питань підприємництва, торгівлі та споживчого ринку Деснянської РДА Василь Біньковський.

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Встановлено, що посадовець налагодив систематичне отримання грошей за розміщення торгівельних точок у Деснянському районі столиці без оформлення належних дозвільних документів, зазначають у прокуратурі.

Зокрема, за безперешкодну роботу одного торгового місця щомісяця потрібно платити 500 доларів США, втім, якщо таких точок багато, то можлива знижка у 100 доларів США.

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У ході розслідування задокументовано неодноразове отримання підозрюваним від представника підприємця неправомірної вигоди на загальну суму понад 115 тис. гривень.

 

Затримали чоловіка "на гарячому" під час чергового отримання грошей за нелегальну роботу торговельних точок.

 

Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

КиївхабарДБРпрокуратура
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