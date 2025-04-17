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"Хочешь нелегально торговать - плати по $500 за точку": в Киеве задержан чиновник РГА

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 12:35
Хочешь нелегально торговать - плати по $500 за точку: в Киеве задержан чиновник РГА
фото прокуратуры

Работники Государственного бюро расследований задержали начальника отдела Деснянской районной государственной администрации Киева по подозрению в систематическом вымогательстве денег с местных предпринимателей.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: В сообщениях правоохранителей не называется имя фигуранта, но по данным УП, это - начальник отдела по вопросам предпринимательства, торговли и потребительского рынка Деснянской РГА Василий Биньковский.

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Установлено, что чиновник наладил систематическое получение денег за размещение торговых точек в Деснянском районе столицы без оформления надлежащих разрешительных документов, говорят в прокуратуре.

В частности, за беспрепятственную работу одного торгового места ежемесячно нужно платить 500 долларов США, впрочем, если таких точек много, то возможна скидка в 100 долларов США.

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В ходе расследования задокументировано неоднократное получение подозреваемым от представителя предпринимателя неправомерной выгоды на общую сумму более 115 тысяч гривен.

 

Задержали мужчину с поличным во время очередного получения денег за нелегальную работу торговых точек.

 

Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

КиеввзяткаГБРпрокуратура
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