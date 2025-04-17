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НАБУ проводить обшуки у члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів – ЗМІ

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 13:08
НАБУ проводить обшуки у члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів – ЗМІ
ілюстративне фото з відкритих джерел

Співробітники Національного антикорупційного бюро 17 квітня проводять обшуки у члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимира Луганського через нібито підроблені документи про науковий ступінь.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на анонімного співрозмовника у судовій владі

Деталі: "Вранці в четвер слідчі дії проходили вдома у Луганського, на даний момент обшук проводиться в службовому кабінеті", - зазначив співрозмовник агентства.

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За даними джерела видання, йдеться про отримання виплат на підставі ймовірно підроблених документів про науковий ступінь доктора філософії в галузі права.

У 2011 році Луганський начебто здобув диплом доктора філософії в МАУП. Проте на той момент цей освітній заклад "не відносився до суб’єктів видачі дипломів доктора філософії", тобто взагалі не мав права їх видавати.

Разом з тим, згідно з постановою Луганського окружного адміністративного суду, доплата Луганському за науковий ступінь становила 15% посадового окладу судді. За період його роботи з 21 квітня 2015 року по 30 вересня 2020 року він безпідставно отримав щонайменше 160 074 грн, зазначає інформагентство.

НАБУсудобшуки
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