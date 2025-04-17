НАБУ проводит обыски у члена Высшей квалификационной комиссии судей – СМИ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро 17 апреля проводят обыски у члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Луганского из-за якобы поддельных документов о научной степени.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на анонимного собеседника в судебной власти

Детали: "Утром в четверг следственные действия проходили дома у Луганского, на данный момент обыск проводится в служебном кабинете", – отметил собеседник агентства.

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По данным источника издания, речь идет о получении выплат на основании вероятно поддельных документов о научной степени доктора философии в области права.

В 2011 году Луганский якобы получил диплом доктора философии в МАУП. Однако на тот момент это образовательное учреждение "не относилось к субъектам выдачи дипломов доктора философии", то есть вообще не имело права их выдавать.

Вместе с тем, согласно постановлению Луганского окружного административного суда, доплата Луганскому за научную степень составляла 15% должностного оклада судьи. За период его работы с 21 апреля 2015 года по 30 сентября 2020 года он безосновательно получил не менее 160 074 грн, отмечает информагентство.