По всій Україні лунала тривога через МіГ

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала трохи більше 20 хв.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

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Деталі: Коли звучить тривога, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 14:02 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала трохи більше 20 хв.

Наразі зберігається загроза для східних областей.