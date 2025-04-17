По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ
Четверг, 17 апреля 2025, 14:03
Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась чуть более 20 мин.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"
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Детали: Когда звучит тревога, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 14:02 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась чуть более 20 мин.
Сейчас сохраняется угроза для восточных областей.