Найближчими днями в Україні буде сухо й тепло, дощі можливі лише на заході

У п’ятницю, 18 квітня, в більшості регіонів України опадів не прогнозується, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень можливий короткочасний дощ із грозою, температура повітря сягатиме 19–24° тепла.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: За інформацією синоптиків, 18 квітня, по всій території України переважатиме суха погода, за винятком Закарпаття та Прикарпаття, де вдень можливі нетривалі дощі та локальні грози.

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Вітер очікується з південного сходу, зі швидкістю 7-12 м/с.

У нічні години стовпчики термометрів покажуть від 7 до 12° тепла, вдень повітря прогріється до 19-24°, а в прибережних районах – до 15-20°.

У столиці буде сухо. Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься від 10-12° уночі до 21-23° вдень.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найтеплішим 18 квітня у Києві був 1920 рік – тоді температура сягнула 25,1° тепла. Найхолоднішу ніч зафіксували у 1895 році, коли стовпчик термометра опустився до -4,7°.

У суботу, 19 квітня, переважно без опадів, хоча вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у більшості західних регіонів, можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно південно-східного напрямку, швидкість 5-10 м/с.

Нічна температура становитиме 7-12°, удень – 19-24°, а у західних областях та прибережних районах – 15-20°.

У Києві зберігатиметься суха погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень – 19-21°.