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В ближайшие дни в Украине будет сухо и тепло, дожди возможны только на западе

Степан ГафткоЧетверг, 17 апреля 2025, 13:45
В ближайшие дни в Украине будет сухо и тепло, дожди возможны только на западе
Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 18 апреля, в большинстве регионов Украины осадков не прогнозируется, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем возможен кратковременный дождь с грозой, температура воздуха будет достигать 19-24° тепла.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: По информации синоптиков, 18 апреля, по всей территории Украины будет преобладать сухая погода, за исключением Закарпатья и Прикарпатья, где днем возможны непродолжительные дожди и локальные грозы.

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Ветер ожидается с юго-востока, со скоростью 7-12 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от 7 до 12° тепла, днем воздух прогреется до 19-24°, а в прибрежных районах – до 15-20°.

В столице будет сухо. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 10-12° ночью до 21-23° днем.

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По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самым теплым 18 апреля в Киеве был 1920 год – тогда температура достигла 25,1° тепла. Самую холодную ночь зафиксировали в 1895 году, когда столбик термометра опустился до -4,7°.

В субботу, 19 апреля, преимущественно без осадков, хотя ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем в большинстве западных регионов, возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, скорость 5-10 м/с.

Ночная температура составит 7-12°, днем – 19-24°, а в западных областях и прибрежных районах – 15-20°.

В Киеве будет сохраняться сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем – 19-21°.

погодаУкраина
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