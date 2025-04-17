У Молдові призначили дату проведення "вирішальних" парламентських вибрів

Громадяни Республіки Молдова підуть на парламентські вибори 28 вересня 2025 року. Спікер парламенту Ігор Гросу наголосив, що цьогорічні вибори мають "вирішальне значення".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV8

Деталі: За відповідне рішення проголосували 57 депутатів, 32 депутати не голосували. Проєкт рішення був запропонований депутатами керівної партії "Дія і солідарність".

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"Або ми все перекреслюємо, руйнуємо все, чого досягли на європейському шляху, на шляху модернізації і перекриваємо будь-які шанси на вступ до Європейського Союзу, або ми рухаємося вперед шляхом розвитку і миру.

Наше завдання на цих виборах – забезпечити, щоб ми не звернули зі шляху до миру і розвитку, щоб країна не повернулася під управління вказівками з Кремля, щоб ми зберегли наш суверенітет і свободу", - написав у Facebook спікер парламенту.

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