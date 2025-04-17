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У Молдові призначили дату проведення "вирішальних" парламентських вибрів

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 квітня 2025, 14:01
У Молдові призначили дату проведення вирішальних парламентських вибрів
Фото: Getty Images

Громадяни Республіки Молдова підуть на парламентські вибори 28 вересня 2025 року. Спікер парламенту Ігор Гросу наголосив, що цьогорічні вибори мають "вирішальне значення".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV8

Деталі: За відповідне рішення проголосували 57 депутатів, 32 депутати не голосували. Проєкт рішення був запропонований депутатами керівної партії "Дія і солідарність".

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"Або ми все перекреслюємо, руйнуємо все, чого досягли на європейському шляху, на шляху модернізації і перекриваємо будь-які шанси на вступ до Європейського Союзу, або ми рухаємося вперед шляхом розвитку і миру.

Наше завдання на цих виборах – забезпечити, щоб ми не звернули зі шляху до миру і розвитку, щоб країна не повернулася під управління вказівками з Кремля, щоб ми зберегли наш суверенітет і свободу", - написав у Facebook спікер парламенту.

Передісторія:

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  • Мандат нинішнього парламенту закінчується 11 липня, і, відповідно до закону, вибори можуть бути організовані не пізніше ніж через три місяці після його закінчення.
  • TV8.md нагадує, що 12 грудня на засіданні парламенту глава спецслужби Молдови попередив, що у 2025 році Російська Федерація спробує отримати контроль над парламентом Республіки Молдова, коли відбудуться парламентські вибори.
  • Президентка Мая Санду застерігала, що можлива проросійська більшість у майбутньому законодавчому органі становитиме серйозні ризики для планів з євроінтеграції країни.
  • Наразі партія Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.

МолдовавибориЄС
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