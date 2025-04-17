Молдове назначили дату проведения "решающих" парламентских выборов

Граждане Республики Молдова пойдут на парламентские выборы 28 сентября 2025 года. Спикер парламента Игорь Гросу отметил, что нынешние выборы имеют "решающее значение".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV8

Детали: За соответствующее решение проголосовали 57 депутатов, 32 депутата не голосовали. Проект решения был предложен депутатами правящей партии "Действие и солидарность".

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"Или мы все перечеркиваем, разрушаем все, чего достигли на европейском пути, на пути модернизации и перекрываем любые шансы на вступление в Европейский Союз, или мы движемся вперед по пути развития и мира.

Наша задача на этих выборах - обеспечить, чтобы мы не свернули с пути к миру и развитию, чтобы страна не вернулась под управление указаниями из Кремля, чтобы мы сохранили наш суверенитет и свободу", - написал в Facebook спикер парламента.

Предыстория:

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