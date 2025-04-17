Молдове назначили дату проведения "решающих" парламентских выборов
Граждане Республики Молдова пойдут на парламентские выборы 28 сентября 2025 года. Спикер парламента Игорь Гросу отметил, что нынешние выборы имеют "решающее значение".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV8
Детали: За соответствующее решение проголосовали 57 депутатов, 32 депутата не голосовали. Проект решения был предложен депутатами правящей партии "Действие и солидарность".
"Или мы все перечеркиваем, разрушаем все, чего достигли на европейском пути, на пути модернизации и перекрываем любые шансы на вступление в Европейский Союз, или мы движемся вперед по пути развития и мира.
Наша задача на этих выборах - обеспечить, чтобы мы не свернули с пути к миру и развитию, чтобы страна не вернулась под управление указаниями из Кремля, чтобы мы сохранили наш суверенитет и свободу", - написал в Facebook спикер парламента.
Предыстория:
- Мандат нынешнего парламента истекает 11 июля, и, согласно закону, выборы могут быть организованы не позднее, чем через три месяца после его окончания.
- TV8.md напоминает, что 12 декабря на заседании парламента глава спецслужбы Молдовы предупредил, что в 2025 году Российская Федерация попытается получить контроль над парламентом Республики Молдова, когда состоятся парламентские выборы.
- Президент Майя Санду предостерегала, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для планов по евроинтеграции страны.
- Сейчас партия Санду лидирует в социологических опросах.