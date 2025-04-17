Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Молдове назначили дату проведения "решающих" парламентских выборов

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 17 апреля 2025, 14:01
Молдове назначили дату проведения решающих парламентских выборов
Фото: Getty Images

Граждане Республики Молдова пойдут на парламентские выборы 28 сентября 2025 года. Спикер парламента Игорь Гросу отметил, что нынешние выборы имеют "решающее значение".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV8

Детали: За соответствующее решение проголосовали 57 депутатов, 32 депутата не голосовали. Проект решения был предложен депутатами правящей партии "Действие и солидарность".

Реклама:

"Или мы все перечеркиваем, разрушаем все, чего достигли на европейском пути, на пути модернизации и перекрываем любые шансы на вступление в Европейский Союз, или мы движемся вперед по пути развития и мира.

Наша задача на этих выборах - обеспечить, чтобы мы не свернули с пути к миру и развитию, чтобы страна не вернулась под управление указаниями из Кремля, чтобы мы сохранили наш суверенитет и свободу", - написал в Facebook спикер парламента.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Мандат нынешнего парламента истекает 11 июля, и, согласно закону, выборы могут быть организованы не позднее, чем через три месяца после его окончания.
  • TV8.md напоминает, что 12 декабря на заседании парламента глава спецслужбы Молдовы предупредил, что в 2025 году Российская Федерация попытается получить контроль над парламентом Республики Молдова, когда состоятся парламентские выборы.
  • Президент Майя Санду предостерегала, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для планов по евроинтеграции страны.
  • Сейчас партия Санду лидирует в социологических опросах.

МолдовавиборыЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
Молдова
В Молдове неизвестные устроили рассылку от "налоговой" с призывом поддержать партию Санду
Арестованная в Молдове Гуцул написала письмо Вэнсу
Санду хочет сохранить тесные отношения с Румынией и предостерегает от влияния Москвы
Последние новости
10:17
Ферстаппен обошел Феттеля и стал вторым в истории Формулы-1 по набранным очкам
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама:
Реклама: