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Тіло курсанта Національної академії прикордонників знайшли у Хмельницькому

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 квітня 2025, 14:40
Тіло курсанта Національної академії прикордонників знайшли у Хмельницькому
Національна академія Державної прикордонної служби України. ілюстративне фото з Вікіпедії

У Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта першого курсу Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького з ознаками вогнепального поранення.

Джерело: hromadske з посиланням на ДПСУ

Деталі: Зазначається, що курсант перебував у добовому наряді. Його тіло знайшли приблизно о 10:00 17 квітня. На місце відразу викликали "швидку" та правоохоронців.

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Нині обставини події з’ясовуються, триває слідство, а також внутрішнє розслідування.

Журналістам розповіли, що військовослужбовця два роки тому призвали на контрактну службу, а торік він вступив до навчального закладу ДПСУ. "Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер", – зазначили в Держприкордонслужбі.

Прикордонна служба
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