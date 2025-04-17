Тело курсанта Национальной академии пограничников нашли в Хмельницком

В Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта первого курса Национальной академии государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого с признаками огнестрельного ранения.

Источник: hromadske со ссылкой на ГПСУ

Детали: Отмечается, что курсант находился в суточном наряде. Его тело нашли примерно в 10:00 17 апреля. На место сразу вызвали "скорую" и правоохранителей.

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Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие, а также внутреннее расследование.

Журналистам рассказали, что военнослужащего два года назад призвали на контрактную службу, а в прошлом году он поступил в учебное заведение ГПСУ. "Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер", – отметили в Госпогранслужбе.