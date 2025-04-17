Україна привітала рішення Бундестагу не запрошувати послів РФ і Білорусі на урочисте засідання

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв привітав рішення Бундестагу не запрошувати послів Росії та Білорусі на спеціальне засідання 8 травня, присвячене завершенню Другої світової війни у 1945 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Олексій Макеєв привітав рішення Бундестагу виключити представників Росії та Білорусі з парламентських урочистостей з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни та визволення від націонал-соціалізму, які відбудуться 8 травня в Берліні.

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"Це підкреслює послідовну позицію німецького Бундестагу і федерального уряду щодо представників злочинних режимів", – заявив Макеєв.

"8 травня – це день примирення з минулим, щоб запобігти новим війнам, а не заперечення історії для їх виправдання", – сказав він.

Бундестаг раніше оголосив, що дипломатичний корпус, який включає всіх послів у Берліні, був запрошений на пам'ятні заходи. Однак представники Росії та Білорусі були виключені з цього запрошення.

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Парламентська адміністрація послалася на відповідну рекомендацію Федерального міністерства закордонних справ.

Зазначимо, 16 квітня посли Росії та Білорусі в Берліні – Сергєй Нечаєв і Андрей Шупляк – взяли участь у мовчазному вшануванні пам'яті жертв битви на Зееловських висотах, попри рекомендацію не запрошувати їх.