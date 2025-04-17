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Украина поприветствовала решение Бундестага не приглашать послов РФ и Беларуси на торжественное заседание

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 17 апреля 2025, 16:16
Украина поприветствовала решение Бундестага не приглашать послов РФ и Беларуси на торжественное заседание
фото: Getty Images

Посол Украины в Германии Алексей Макеев приветствовал решение Бундестага не приглашать послов России и Беларуси на специальное заседание 8 мая, посвященное завершению Второй мировой войны в 1945 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Алексей Макеев приветствовал решение Бундестага исключить представителей России и Беларуси из центральных торжеств по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения от национал-социализма, которые состоятся 8 мая в Берлине.

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"Это подчеркивает последовательную позицию немецкого Бундестага и федерального правительства в отношении представителей преступных режимов", – заявил Макеев.

"8 мая – это день примирения с прошлым, чтобы предотвратить новые войны, а не отрицание истории для их оправдания", – сказал он.

Бундестаг ранее объявил, что дипломатический корпус, который включает всех послов в Берлине, был приглашен на памятные мероприятия. Однако представители России и Беларуси были исключены из этого приглашения.

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Парламентская администрация сослалась на соответствующую рекомендацию Федерального министерства иностранных дел.

Отметим, 16 апреля послы России и Беларуси в Берлине – Сергей Нечаев и Андрей Шупляк – приняли участие в молчаливом чествовании памяти жертв битвы на Зееловских высотах, несмотря на рекомендацию не приглашать их.

ГерманияРосcияБеларусьУкраина
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