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МЗС РФ: США стали краще розуміти позицію Росії щодо нападу на Україну

Христина Бондарєва, Євген КізіловЧетвер, 17 квітня 2025, 17:14
МЗС РФ: США стали краще розуміти позицію Росії щодо нападу на Україну
фото: Getty Images

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова стверджує, що після зустрічей двох країн США стали краще розуміти російські аргументи щодо "усунення першопричин української кризи".

Джерело: Захарова на брифінгу в четвер, її слова наводить російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Захарова сказала, що РФ продовжує "довірчі контакти" з американською стороною.

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"Ми бачимо, що з цілої низки найважливіших питань вони нас чують. Ми вважаємо, що на основі наданої інформації певні аспекти вони стали краще розуміти, краще розуміти наші доводи про безальтернативність усунення першопричин української кризи", – заявила представниця російського міністерства. 

Вона наголосила, що нова адміністрація США "намагається сама розібратися в деталях, у суті проблеми, щоб виробити власну думку щодо ситуації та можливих шляхів її вирішення".

"Усе це вимагає і терпіння, і часу, і, звісно, ретельного, вивіреного підходу, заснованого на вивченні фактів… Природно, ми зараз тільки на початку шляху", – додала Захарова.

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Тим часом, за даними ЗМІ, кілька радників президента США закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною, наголошуючи, що очільник Кремля Владімір Путін досі не продемонстрував щирого бажання припинити бойові дії.

А спецпредставник Трампа Стів Віткофф раніше назвав свої переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним "переконливими", а також згадав про "п’ять територій", які мають бути частиною "мирної угоди" з Росією.

СШАросійсько-українська війнаРосіяУкраїна
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