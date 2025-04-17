МЗС РФ: США стали краще розуміти позицію Росії щодо нападу на Україну
Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова стверджує, що після зустрічей двох країн США стали краще розуміти російські аргументи щодо "усунення першопричин української кризи".
Джерело: Захарова на брифінгу в четвер, її слова наводить російське агентство "Интерфакс"
Деталі: Захарова сказала, що РФ продовжує "довірчі контакти" з американською стороною.
"Ми бачимо, що з цілої низки найважливіших питань вони нас чують. Ми вважаємо, що на основі наданої інформації певні аспекти вони стали краще розуміти, краще розуміти наші доводи про безальтернативність усунення першопричин української кризи", – заявила представниця російського міністерства.
Вона наголосила, що нова адміністрація США "намагається сама розібратися в деталях, у суті проблеми, щоб виробити власну думку щодо ситуації та можливих шляхів її вирішення".
"Усе це вимагає і терпіння, і часу, і, звісно, ретельного, вивіреного підходу, заснованого на вивченні фактів… Природно, ми зараз тільки на початку шляху", – додала Захарова.
Тим часом, за даними ЗМІ, кілька радників президента США закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною, наголошуючи, що очільник Кремля Владімір Путін досі не продемонстрував щирого бажання припинити бойові дії.
А спецпредставник Трампа Стів Віткофф раніше назвав свої переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним "переконливими", а також згадав про "п’ять територій", які мають бути частиною "мирної угоди" з Росією.