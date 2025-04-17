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YouTube заблокував канали підсанкційних Шелеста і Карасьова

Євген КізіловЧетвер, 17 квітня 2025, 18:14
YouTube заблокував канали підсанкційних Шелеста і Карасьова
фото: kyivvlada.com.ua

Платформа YouTube заблокувала ще три канали, які поширювали наративи, "співзвучні російській пропаганді" та проти авторів яких – Олександра Шелеста та Вадима Карасьова – були запроваджені санкції.

Джерело: Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що зокрема на території України заблоковано канали "ШЕЛЕСТ.Акценти" та "ШЕЛЕСТ", ведучим яких є журналіст Олександр Шелест. Він раніше працював на підсанкційному телеканалі NewsOne, пов’язаному з підозрюваними у державній зраді Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим.

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Також заблокований канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (після запровадження санкцій перейменований у "ПОЛИТИКУМ"), ведучим якого був постійний гість ефірів підсанкційних телеканалів політолог Вадим Карасьов.

ЦПД нагадує, що проти обох ведучих 11 квітня були запроваджені санкції РНБО.

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