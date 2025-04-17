YouTube заблокировал каналы подсанкционных Шелеста и Карасева

Платформа YouTube заблокировала еще три канала, которые распространяли нарративы, "созвучные российской пропаганде" и против авторов которых – Александра Шелеста и Вадима Карасева – были введены санкции.

Источник: Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны в соцсетях

Детали: Сообщается, что в частности на территории Украины заблокированы каналы "ШЕЛЕСТ.Акценты" и "ШЕЛЕСТ", ведущим которых является журналист Александр Шелест. Он ранее работал на подсанкционном телеканале NewsOne, связанном с подозреваемыми в государственной измене Виктором Медведчуком и Евгением Мураевым.

Реклама:

Также заблокирован канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (после введения санкций переименован в "ПОЛИТИКУМ"), ведущим которого был постоянный гость эфиров подсанкционных телеканалов политолог Вадим Карасев.

ЦПИ напоминает, что против обоих ведущих 11 апреля были введены санкции СНБО.