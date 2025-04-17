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Президент США допускає, що "угоду про копалини" підпишуть наступного тижня

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 17 квітня 2025, 21:46
Президент США допускає, що угоду про копалини підпишуть наступного тижня
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп вважає, що "угоду про корисні копалини" з Україною можуть підписати наступного тижня.

Джерело: про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у Білому домі під час зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні 17 квітня

Деталі: Трампа попросили прокоментувати заяву Володимира Зеленського про можливість підписання в четвер меморандуму щодо "угоди про надра" – документу, який лише фіксує позиції сторін, а не є власне угодою.

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"У нас є угода про видобуток корисних копалин, яка, я думаю, буде підписана… в наступний четвер найближчим часом… І я припускаю, що вони збираються втілити цю угоду. Побачимо", – сказав він.

Пізніше на прохання уточнити деталі угоди міністр фінансів США Скотт Бессент, присутній на зустрічі, сказав, що "деталі ще обговорюються", але загалом угода містить "те, про що ми раніше домовилися з президентом".

"У нас був меморандум про взаєморозуміння, ми перейшли одразу до угоди. Здається, це угода на 80 сторінок, і саме вона буде підписана", – додав Бессент.

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Напередодні віцепремʼєр-міністерка України Юлія Свириденко також анонсувала підписання зі США меморандуму про наміри, який передуватиме угоді про корисні копалини.

Свириденко також заявила про суттєвий прогрес на шляху до укладення угоди про мінерали.

СШАпереговори
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