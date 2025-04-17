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Президент США допускает, что "соглашение об ископаемых" подпишут на следующей неделе

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 17 апреля 2025, 21:46
Президент США допускает, что соглашение об ископаемых подпишут на следующей неделе
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что "соглашение о полезных ископаемых" с Украиной могут подписать на следующей неделе.

Источник: об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в Белом доме во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля

Детали: Трампа попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского о возможности подписания в четверг меморандума по "соглашению о недрах" – документа, который лишь фиксирует позиции сторон, а не является собственно соглашением.

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"У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано... в следующий четверг в ближайшее время... И я предполагаю, что они собираются воплотить это соглашение. Посмотрим", – сказал он.

Позже на просьбу уточнить детали соглашения министр финансов США Скотт Бессент, присутствовавший на встрече, сказал, что "детали еще обсуждаются", но в целом соглашение содержит "то, о чем мы ранее договорились с президентом".

"У нас был меморандум о взаимопонимании, мы перешли сразу к соглашению. Кажется, это соглашение на 80 страниц, и именно оно будет подписано", – добавил Бессент.

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Накануне вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко также анонсировала подписание с США меморандума о намерениях, который будет предшествовать соглашению о полезных ископаемых.

Свириденко также заявила о существенном прогрессе на пути к заключению соглашения о минералах.

СШАпереговоры
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