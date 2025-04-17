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Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 17 квітня 2025, 22:03
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп і Зеленський. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп фактично заперечив свої ж слова про те, що Володимир Зеленський відповідальний за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Джерело: це прозвучало під час його зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Білому домі, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп сказав, що "не покладає відповідальності (за війну. – Ред.) на Зеленського, але я не в захваті від того, що ця війна почалася".

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Він пояснив це тим, що війна в Україні ніколи б не почалась, якби він був президентом, і так і було за його першого президентства.

"І тому я не задоволений ним (Зеленський. – Ред.), і я не задоволений будь-ким, хто до цього причетний", – вважає президент США.

Тепер, зазначив Трамп, він намагається змусити Володимира Путіна "зупинитися, тому що, як ви знаєте, Росія набагато більша, у неї більша військова сила, і якщо ви розумні, ви не будете вплутуватися і брати участь у війнах".

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"Ви можете звинувачувати людину, яка сиділа на цьому місці, Байдена, в тому, що він не знав, що в біса відбувається. Але я можу гарантувати вам – і всі з цим погоджуються, – що якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було", – додав Трамп.

Потім він сказав, що "не звинувачує його", не вважає, що "він зробив найкращу роботу" і не є його "великим шанувальником". Але незрозуміло, кого стосувались ці фрази – Байдена чи Зеленського.

Нагадаємо, на початку тижня Трамп заявив, що його попередник Джо Байден і український лідер Володимир Зеленський "дозволили розпочатися" повномаштабній війні Росії проти України.

Того ж дня він поклав відповідальність за війну на Путіна, Байдена і Зеленського.

ТрампЗеленськийСША
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