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Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 17 апреля 2025, 22:03
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп і Зеленский. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп фактически опроверг свои же слова о том, что Владимир Зеленский ответственен за полномасштабное вторжение России в Украину.

Источник: это прозвучало во время его встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп сказал, что "не возлагает ответственности (за войну. – Ред.) на Зеленского, но я не в восторге от того, что эта война началась".

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Он объяснил это тем, что война в Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом, и так и было при его первом президентстве.

"И поэтому я не доволен им (Зеленский. – Ред.), и я не доволен кем-либо, кто к этому причастен", – считает президент США.

Теперь, отметил Трамп, он пытается заставить Владимира Путина "остановиться, потому что, как вы знаете, Россия намного больше, у нее большая военная сила, и если вы умны, вы не будете ввязываться и участвовать в войнах".

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"Вы можете обвинять человека, который сидел на этом месте, Байдена, в том, что он не знал, что, черт возьми, происходит. Но я могу гарантировать вам – и все с этим соглашаются, – что если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", – добавил Трамп.

Затем он сказал, что "не обвиняет его", не считает, что "он сделал лучшую работу" и не является его "большим поклонником". Но непонятно, кого касались эти фразы – Байдена или Зеленского.

Напомним, в начале недели Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский "позволили начаться" полномасштабной войне России против Украины.

В тот же день он возложил ответственность за войну на Путина, Байдена и Зеленского.

ТрампЗеленскийСША
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