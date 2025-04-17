ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Четвер, 17 квітня 2025, 22:17
Російська армія 17 квітня завдала удару реактивним безпілотником невідомого типу, на місці виникла пожежа.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, міський голова Олександр Сєнкевич
Деталі: За даними ОВА, на місці виникла пожежа. Постраждалих немає, житловий сектор не пошкоджений.
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Пряма мова Кіма: "Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують".