Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа

Тетяна ОлійникЧетвер, 17 квітня 2025, 22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Фото ілюстративне

Російська армія 17 квітня завдала удару реактивним безпілотником невідомого типу, на місці виникла пожежа.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, міський голова Олександр Сєнкевич

Деталі: За даними ОВА, на місці виникла пожежа. Постраждалих немає, житловий сектор не пошкоджений. 

Реклама:

Пряма мова Кіма: "Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують".

Миколаїввійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Через пункт пропуску "Шегині" обмежать рух для легкових авто до 10 травня
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Усі новини...
Миколаїв
У Миколаєві та Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
"Шахедна" атака на Миколаїв: 10 поранених, пошкоджено житлові будинки  
Через атаку російських "Шахедів" у Миколаєві виникли пожежі, є поранені – Кім
Останні новини
10:07
Музика як опіоїди: вчені дослідили, як мозок реагує на улюблені композиції
10:04
Мін’юст США звинувачує Google у використанні ШІ для зміцнення монополії
09:46
Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи
09:41
Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні
09:32
Неоколоніалізм. Як Росія "рятує" Африку від України та США
09:31
фотоРосіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: