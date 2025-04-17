ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Четверг, 17 апреля 2025, 22:17
Российская армия 17 апреля нанесла удар реактивным беспилотником неизвестного типа, на месте возник пожар.
Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, городской голова Александр Сенкевич
Детали: По данным ОВА, на месте возник пожар. Пострадавших нет, жилой сектор не поврежден.
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Прямая речь Кима: "Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют".