Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской ГВА и указы о назначении руководителем Сумской ОВА Олега Григорова, а Луганской ОВА – Алексея Харченко.

Источник: распоряжения и указы на сайте Офиса президента

Детали: Зеленский подписал распоряжение об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской ГОА.

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Также президент назначил руководителем Сумской ОВА Олега Григорова, ранее на этой должности был Владимир Артюх.

А начальником Луганской ОВА назначили Алексея Харченко, который ранее возглавлял Северодонецкую МВА. До него на этой должности был Артем Лысогор.

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