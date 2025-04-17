Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
Четверг, 17 апреля 2025, 23:19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской ГВА и указы о назначении руководителем Сумской ОВА Олега Григорова, а Луганской ОВА – Алексея Харченко.
Источник: распоряжения и указы на сайте Офиса президента
Детали: Зеленский подписал распоряжение об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской ГОА.
Реклама:
Также президент назначил руководителем Сумской ОВА Олега Григорова, ранее на этой должности был Владимир Артюх.
А начальником Луганской ОВА назначили Алексея Харченко, который ранее возглавлял Северодонецкую МВА. До него на этой должности был Артем Лысогор.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- 13 апреля россияне нанесли два удара с интервалом в 2 минуты по центру Сум, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более 2 километров в одну секунду.
- Во время утренних российских атак по Сумам именно повторный удар баллистической ракетой вызвал большое количество погибших и раненых.
- Городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил председателя Сумской ОВА Владимира Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре Сум 13 апреля.
- 14 апреля Артюх отрицал, что он был инициатором награждения 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сум 13 апреля.