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Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини

Тетяна ОлійникЧетвер, 17 квітня 2025, 23:48
Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
Фото з Facebook Юлії Свириденко

Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.

Джерело: віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко

Пряма мова: "Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам.

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Фото з Facebook Юлії свириденко

Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом".

Деталі: За її словами, цим документом сторони підтвердили "прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну".

Попереду – фіналізація тексту угоди, її підписання та ратифікація парламентами.

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Що передувало:

США
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