Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.
Джерело: віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко
Пряма мова: "Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам.
Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом".
Деталі: За її словами, цим документом сторони підтвердили "прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну".
Попереду – фіналізація тексту угоди, її підписання та ратифікація парламентами.
Що передувало:
- Напередодні Свириденко також анонсувала підписання зі США меморандуму про наміри, який передуватиме угоді про корисні копалини.
- Свириденко також заявила про суттєвий прогрес на шляху до укладення угоди про мінерали.