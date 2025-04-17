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Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых

Татьяна ОлейникЧетверг, 17 апреля 2025, 23:48
Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
Фото из Facebook Юлии Свириденко

Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

Источник: министр экономики Украины Юлия Свириденко

Прямая речь: "Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам.

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ФОТО ИЗ FACEBOOK ЮЛИИ СВИРИДЕНКО

Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с такой целью команды работают над документом".

Детали: По ее словам, этим документом стороны подтвердили "стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину".

Впереди – финализация текста соглашения, его подписание и ратификация парламентами.

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Что предшествовало:

  • Накануне вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко также анонсировала подписание с США меморандума о намерениях, который будет предшествовать соглашению о полезных ископаемых.
  • Свириденко также заявила о существенном прогрессе на пути к заключению соглашения о минералах.

США
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