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Генштаб: На Покровському напрямку відбулось понад 50 боїв

Тетяна ОлійникП'ятниця, 18 квітня 2025, 00:35
Генштаб: На Покровському напрямку відбулось понад 50 боїв
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 17 квітня на фронті відбулось 114 зіткнень, з них 54 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 17 квітня

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 60 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1086 дронів-камікадзе та здійснили понад 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського.

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З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 54 рази атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка. Наші захисники відбили 48 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Курщині відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками, до цього часу тривають два.

Генштаббойові діївійна
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