Генштаб: На Покровском направлении состоялось более 50 боев

С начала суток 17 апреля на фронте состоялось 114 столкновений, из них 54 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 17 апреля

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и 60 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1086 дронов-камикадзе и совершили более 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского.

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С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 54 раза атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка. Наши защитники отбили 48 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Курщине произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками, до сих пор продолжаются два.