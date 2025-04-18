На Київщині ППО працювала по ворожих дронах
П'ятниця, 18 квітня 2025, 01:12
У ніч проти 18 квітня в Київській області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих дронах.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
Реклама:
Деталі: О 00:23 на Київщині оголосили повітряну тривогу.
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, кілька груп росіських "Шахедів" на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини рухалися курсом на Київщину.
Оновлено: О 3:41 в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.