На Київщині ППО працювала по ворожих дронах

У ніч проти 18 квітня в Київській області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих дронах.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: О 00:23 на Київщині оголосили повітряну тривогу.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, кілька груп росіських "Шахедів" на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини рухалися курсом на Київщину.

Оновлено: О 3:41 в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.