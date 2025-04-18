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На Київщині ППО працювала по ворожих дронах

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 квітня 2025, 01:12
На Київщині ППО працювала по ворожих дронах
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 18 квітня в Київській області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих дронах.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: О 00:23 на Київщині оголосили повітряну тривогу.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, кілька груп росіських "Шахедів" на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини рухалися курсом на Київщину.

Оновлено: О 3:41 в Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Київська областьППОбезпілотникиросійсько-українська війна
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