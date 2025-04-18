На Киевщине ПВО работала по вражеским дронам

В ночь на 18 апреля в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: В 00:23 на Киевщине объявили воздушную тревогу.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, несколько групп российских "Шахедов" на севере Полтавщины и на юге Черниговщины двигались курсом на Киевщину.

Обновлено: В 3:41 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.