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На Киевщине ПВО работала по вражеским дронам

Ольга ГлущенкоПятница, 18 апреля 2025, 01:12
На Киевщине ПВО работала по вражеским дронам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 18 апреля в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: В 00:23 на Киевщине объявили воздушную тревогу.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, несколько групп российских "Шахедов" на севере Полтавщины и на юге Черниговщины двигались курсом на Киевщину.

Обновлено: В 3:41 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Киевская областьПВОбеспилотникироссийско-украинская война
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