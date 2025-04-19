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Литва планує укріпити Сувальський коридор через загрозу атаки з боку Росії та Білорусі

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 19 квітня 2025, 00:30
Литва планує укріпити Сувальський коридор через загрозу атаки з боку Росії та Білорусі
Російсько-Литовсько-Польський кордон. Фото: Wikipedia

У Міністерстві оборони Литви анонсували модернізацію і укріпити другий маршрут через Сувальський коридор – важливу ділянку на кордоні з Польщею, яке вважається потенційним місцем агресії проти ЄС і НАТО.

Джерело: заступник глави Міноборони Литви Томас Годляускас в інтервʼю Politico, передає "Європейська правда"

Деталі: Сувальський коридор – ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю.

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Побоювання щодо безпеки коридору з боку Литви та Польщі лунали задовго до повномасштабного вторгнення. Приміром, країни ще у 2019 році домовились посилити захист цієї ділянки кордону.

Наразі Литва має дві основні дороги, що перетинають коридор: одна з них, що веде з литовського Каунаса до Варшави – частина військового коридору Via Baltica, а друга – це звичайний маршрут між литовською столицею Вільнюсом і польським містом Августів.

"Ці дороги є критично важливими для нас з погляду безпеки і оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи", – наголосив Годляускас.

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У координації з Польщею Литва зараз працює над розширенням своєї мережі військової інфраструктури за межі Via Baltica, яка є основним маршрутом для підкріплень союзників, модернізуючи дорогу Вільнюс-Августів до стандартів подвійного використання як для цивільних, так і для військових потреб.

Заступник міністра оборони додав, що також ведуться переговори з Польщею про зміцнення оборонних укріплень у Сувальському коридорі уздовж кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.

Він додав, що заходи безпеки виходять за межі фізичної інфраструктури: "Ми обговорюємо, як протидіяти підробці і глушінню GPS з боку Росії, які вже впливають на нашу цивільну авіацію і навігаційні системи".

У разі гіпотетичної війни Росії важливо було б швидко захопити Сувальський коридор, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Передісторія:

  • У жовтні 2023 року перший заступник секретаря білоруської Ради безпеки Павел Муравейко вже запропонував "пробити коридор" до Калінінградської області РФ, викликавши обурення з боку Литви.

ЛитваПольща
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