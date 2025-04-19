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Литва планирует укрепить Сувальский коридор из-за угрозы атаки со стороны России и Беларуси

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 19 апреля 2025, 00:30
Литва планирует укрепить Сувальский коридор из-за угрозы атаки со стороны России и Беларуси
Российско-Литовско-Польская граница. Фото: Wikipedia

В Министерстве обороны Литвы анонсировали модернизацию и укрепить второй маршрут через Сувальский коридор – важный участок на границе с Польшей, который считается потенциальным местом агрессии против ЕС и НАТО.

Источник: заместитель главы Минобороны Литвы Томас Годляускас в интервью Politico, передает "Европейская правда"

Детали: Сувальский коридор – участок границы Литвы и Польши шириной 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке – с Беларусью.

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Опасения относительно безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы.

Сейчас Литва имеет две основные дороги, пересекающие коридор: одна из них, ведущая из литовского Каунаса в Варшаву – часть военного коридора Via Baltica, а вторая – это обычный маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов.

"Эти дороги являются критически важными для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданско-военного планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", – подчеркнул Годляускас.

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В координации с Польшей Литва сейчас работает над расширением своей сети военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом для подкреплений союзников, модернизируя дорогу Вильнюс-Августов до стандартов двойного использования как для гражданских, так и для военных нужд.

Заместитель министра обороны добавил, что также ведутся переговоры с Польшей об укреплении оборонительных укреплений в Сувальском коридоре вдоль границ с Калининградской областью России и Беларусью.

Он добавил, что меры безопасности выходят за пределы физической инфраструктуры: "Мы обсуждаем, как противодействовать подделке и глушению GPS со стороны России, которые уже влияют на нашу гражданскую авиацию и навигационные системы".

В случае гипотетической войны России важно было бы быстро захватить Сувальский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

Предыстория:

  • В октябре 2023 года первый заместитель секретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко уже предложил "пробить коридор" до Калининградской области РФ, вызвав возмущение со стороны Литвы.

ЛитваПольша
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